Normalerweise ist das Industriegebiet von Grays ein verlassener Ort. Lagerhallen reihen sich aneinander, umgeben von hohen Zäunen. Meistens fahren nur Transporter durch die Straßen, Fußgänger verirren sich kaum hierher. Doch in diesen Tagen ist das anders.

Ein Dutzend Übertragungswagen steht zwischen den Lagerkomplexen, Kameraleute und Reporter haben sich postiert. Ihre Blicke richten sich auf eine Absperrung, die die Polizei errichtet hat.

In dem Ort östlich von London machte die britische Polizei in der Nacht zum 23. Oktober eine grausige Entdeckung: 39 Leichen, versteckt in dem Container eines Lastwagens. Der Polizei zufolge handelt es sich um Chinesen, 8 Frauen und 31 Männer. Sie sollen versucht haben, illegal nach Großbritannien einzureisen. Der Fall befeuert die Debatte um die Einwanderung neu - und über die möglichen Folgen eines Brexits.

Noch ist unklar, wann Großbritannien die EU verlässt und unter welchen Bedingungen, aber klar ist, dass die ohnehin gut gesicherten Grenzen nach dem