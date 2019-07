SPIEGEL: Herr Aulitzky, wenn man sich für langfristige Geldanlage interessiert, stößt man immer wieder auf ETF. Worum handelt es sich bei diesen Fonds eigentlich genau?

Aulitzky: ETF ist die Abkürzung für Exchange Traded Funds. Das sind börsengehandelte Indexfonds. Im Unterschied zu herkömmlichen Investmentfonds bilden diese Fonds einen Aktienindex wie den Dax nach, ohne dass ein Manager aktiv eingreift.

SPIEGEL: Warum ist das empfehlenswert?

Aulitzky: Zunächst einmal haben ETF deutlich geringere Kosten als gemanagte Fonds. Und der Anleger ist davor geschützt, dass der Manager Mist baut. Also zum Beispiel die falschen Aktien auswählt oder mit zu vielen spekulativen Werten operiert. Beim ETF schaut man sich den betreffenden Index genau an und weiß, was auf einen zukommt. Trotzdem gibt es natürlich ein Marktrisiko, aber das muss jedem klar sein, der in den Aktienmarkt geht.

SPIEGEL: Von einem Börsencrash wäre auch der beste ETF betroffen?