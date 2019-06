Als Botschafter der EU-Staaten in Washington kürzlich zum Gespräch geladen wurden, vernahmen sie überraschende Worte. Da beschwerte sich Michael Murphy, ein für Europa zuständiger Spitzendiplomat, über den Plan der EU, mehr in die europäische Verteidigung zu investieren. Ein neuer Zungenschlag in der amerikanischen Diplomatie. Hatte US-Präsident Donald Trump nicht regelmäßig die zu niedrigen europäischen Militärausgaben kritisiert? Nun klagte ausgerechnet der Europabeauftragte der Trump-Regierung laut "New York Times": Die EU-Pläne stellten "ein neues Ärgernis in den transatlantischen Beziehungen" dar.

Die Amerikaner sind sauer auf ein Projekt, das den Namen Pesco trägt. Die Abkürzung steht für "Ständige strukturierte Zusammenarbeit" und ist ein Zusammenschluss von 25 EU-Mitgliedstaaten. Seit zwei Jahren arbeitet diese Verteidigungsgemeinschaft daran, die Sicherheit auf dem Kontinent effizienter zu organisieren, Waffentechnik zu vereinheitlichen und die Mitgliedstaaten fitter für gemeinsame