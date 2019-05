Zu vergeben ist ein Job, der nicht besonders anstrengend ist, dafür aber recht üppig bezahlt. Der Inhaber muss alle drei Monate das Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs vorbereiten und als Moderator dafür sorgen, dass sich die 28 EU-Länder am Ende auf eine gemeinsame Erklärung einigen. Falls er das meist langweilige Dokument den Journalisten danach auch noch mit ein wenig Würze zu verkaufen vermag, umso besser. Sollte es vorkommen, dass sich am Rande des Nato-Gipfels der Präsident der USA kurz ins Brüsseler EU-Viertel verirrt, dann wird der Präsident des Europäischen Rats sogar zum Gastgeber Donald Trumps. Immerhin gehört er neben dem Kommissionschef zum Führungsduo der EU.

Doch trotz des vergleichsweise überschaubaren Aufgabenprofils und eines kürzlich erhöhten Monatsgehalts von über 30.000 Euro inklusive steuerfreier Zulagen hält sich die Zahl derer, die in Brüssel am 1. Dezember Nachfolger des Polen Donald Tusk werden wollen, in überschaubaren Grenzen.

Kanzlerin Angela Merkel hat mehrfach gesagt, dass sie für den Job nicht zur Verfügung stehe. Auch der niederländische Premier Mark Rutte, nach Merkel einer der dienstältesten EU-Regierungschefs, winkte zuletzt ab. Rutte wird das Bonmot zugeschrieben, er habe schon deshalb kein Interesse an dem Posten, weil er dann nicht wüsste, was er ab Dienstagmittag machen sollte.