Kinder, die in überfüllten Containern auf dem Boden schlafen. Kranke, die nicht behandelt werden. Hungernde, die um Lebensmittel betteln. Seit mehr als drei Jahren prangern Hilfsorganisationen immer wieder die unwürdigen Zustände an, die in den EU-Flüchtlingszentren auf den griechischen Inseln herrschen. Vergebens.

Die Europäer haben die Katastrophe am südöstlichen Rand des Kontinents, die sie selbst mit geschaffen haben, ignoriert. Sie glaubten, die Krise aussitzen zu können, manche mögen sogar gehofft haben, dass die Bilder vom Lagerelend Flüchtlinge abhalten, sich auf die Reise zu machen. Diese Strategie ist gescheitert.

Denn während die EU auf Italien starrte, während Innenminister Matteo Salvini seine europäischen Kollegen in der Migrationspolitik düpierte, strandeten immer mehr Schutzsuchende auf den griechischen Inseln. 26.000 Migranten erreichten Griechenland bislang in diesem Jahr auf dem Seeweg, fast fünfmal so viele wie Italien.

In den vergangenen Wochen hat sich die Lage noch einmal