Es ist kurz vor Mitternacht, als Fabian Heinz den Glauben an Europa verliert. Die "Alan Kurdi", das Schiff der deutschen Seenotrettungsorganisation Sea-Eye, dümpelt zwischen Lampedusa und Malta. Heinz, 29 Jahre alt, Fotograf aus Würzburg, schiebt in dieser Nacht im April Wache an Deck – so erinnert er sich heute.

Er blickt von seinem Posten auf Dutzende Flüchtlinge, die er und die anderen Retter aus dem Meer vor der libyschen Küste geborgen haben. Die Menschen schlafen, so gut es geht. Kreuz und quer liegen sie auf dem überfüllten Deck, durchnässt von der Gischt der Wellen. Mehr als zwei Tage lang fährt die "Alan Kurdi" zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem Mittelmeer. Kein Land will das Schiff anlegen lassen. Malta hat der Crew die Einfahrt verboten, Italiens Innenminister Matteo Salvini hat vorgeschlagen, das Boot könne ja nach Hamburg fahren. An Bord werden bald die Vorräte knapp werden und medizinische Notfälle auftreten.

"Ich war auf all das vorbereitet", sagt Heinz. Aber in diesem Moment