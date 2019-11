Waren die Deutschen einst die besten, die glühendsten Europäer, zählen sie heute zu den zögerlichen. Haben sie nach dem Zweiten Weltkrieg jahrzehntelang am meisten von der europäischen Idee profitiert, als einstige Parias, sind sie nun stark auf den eigenen Vorteil bedacht. Am schlimmsten aber ist, dass sich die Politiker nicht mehr kümmern um dieses Europa, dass sie die Dinge laufen lassen, hinterherlaufen oder einfach sitzen bleiben und zugucken, was so passiert. Als könnten sie nicht sehen, worum es jetzt geht.

In Europa und den USA wird eine Schlacht ausgetragen, die Schlacht um die liberale Demokratie. In den USA geht es dabei vor allem um den unsäglichen Donald Trump. In Europa ist die Sache vielschichtiger, weniger offenkundig, aber nicht weniger gefährlich. Deutschland müsste dabei ganz vorne kämpfen, als wirtschaftlicher Hegemon, aber es wirkt eher wie ein Wicht, der ratlos in der Mitte des Kontinents hockt.

Sieht denn niemand im Kanzleramt oder im Außenministerium, dass man dringend