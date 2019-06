Du bist so zerstreut, dass du nicht einmal eine Krähe in einer Schüssel voll Milch sehen würdest", tadelte Francesco Datini einmal einen seiner Angestellten. Ein anderer bekam zu hören: "Du hast weniger Hirn als ein Spatz! Nicht einmal von Mittag bis zum Zwölfuhrläuten kannst du dir etwas merken!" Ja, Datini war oft ungeduldig und selten zufrieden. Am liebsten hielt der Kaufmann aus Prato in der Toskana alle Fäden selbst in der Hand. Trotz aller Ermahnungen seiner Frau und seiner Ärzte schlief er nachts meist nur vier Stunden und vergaß über der Korrespondenz sogar zu essen und zu trinken.

Dafür gab es Gründe: Datinis Handelsnetzwerk war ein kleines Imperium. Er unterhielt Niederlassungen von Prato bis Barcelona, machte zudem Geschäfte in England und Flandern. Er handelte mit Waffen, Textilien, Metall und Sklaven, aber auch mit Wechseln, betrieb eine Bank in Florenz und versicherte die Schiffe anderer Kaufleute. Als er im Jahr 1410 starb, hinterließ er über 140.000 Briefe, mehr als 500 Geschäftsbücher,