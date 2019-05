Ausgerechnet Emmanuel Macron! Ausgerechnet der Mann, der Europa bei der französischen Präsidentschaftswahl vor Marine Le Pen bewahrte, ausgerechnet Frankreichs Präsident, der zum Glück nicht müde wird, die EU mit immer neuen Reformideen zu nerven. Ausgerechnet dieser Mann also setzt sich kurz vor der Europawahl an die Spitze derer, die Europas Demokratie sabotieren wollen. Er halte nichts vom Konzept des Spitzenkandidaten, sagte Macron unlängst beim EU-Gipfel in Rumänien. Auch Bundeskanzlerin Merkel bekräftigte in dieser Woche eine "gewisse Skepsis gegen das Prinzip Spitzenkandidat". Und Luxemburgs Regierungschef Xavier Bettel sagte: "Das war sowieso von Anfang an eine schlechte Entscheidung."

Es stimmt, noch haben sich nicht alle Hoffnungen erfüllt, die mit jener Idee verbunden waren, die erstmals bei der Europawahl 2014 zur Anwendung kam, als Martin Schulz und Jean-Claude Juncker als Spitzenkandidaten ihrer Parteienfamilien ins Rennen gingen. Der Sieger, das war die Idee, sollte Chef der