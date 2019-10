Illouz, 58, ist Professorin für Soziologie an der Hebräischen Universität in Jerusalem und lehrt an der Elitehochschule École des Hautes Études en Sciences Sociales in Paris. In Deutschland wurde sie mit ihrem Buch "Warum Liebe weh tut" bekannt. Gemeinsam mit dem spanischen Psychologen Edgar Cabanas hat sie nun in einem Essay die psychologische Wissenschaft vom Glück analysiert - und scharf kritisiert.

SPIEGEL: Frau Professorin Illouz, was kann man dagegen haben, wenn Menschen versuchen, glücklich zu werden?



Illouz: Wir haben absolut nichts gegen Glück! Glück ist ein Markenzeichen moderner Moral und steht im Mittelpunkt von Politik. Das Streben danach ist in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung verankert. In unserem Buch untersuchen wir nicht das Glück im Privaten, sondern, wie es in der Politik instrumentalisiert wird. Wir kritisieren eine neue Art von Wissenschaft des Glücks.

SPIEGEL: Welche Wissenschaft ist das?

Illouz: Es ist eine Mischung aus Psychologie und Ökonomie. Vor etwa 20