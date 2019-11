Die "Frankfurter Allgemeine" ("FAZ") legt Wert auf gediegene Sprache und kluge Analysen. Journalistische Enthüllungen zählen nicht zum Markenkern. Und so vermeldete der Südamerika-korrespondent Fritz Otto Ehlert in der Ausgabe vom 30. Mai 1960 besonders stolz einen kleinen Scoop: Nach "schwierigen Nachforschungen" sei es ihm gelungen, Klaus Eichmann zu sprechen, Sohn des Holocaust-Organisators Adolf Eichmann. An die "FAZ"-Zentrale in Frankfurt schrieb er, er sei der "erste und einzige Journalist", der Zugang zur Familie Eichmann gefunden habe.

Der Name Eichmann prangte damals auf den Titelseiten vieler Zeitungen. Der Massenmörder war nach Kriegsende untergetaucht und schließlich nach Argentinien geflohen. Wenige Tage vor Ehlerts Veröffentlichung hatte ein Kommando des israelischen Geheimdienstes Mossad Eichmann aus Buenos Aires entführt und nach Israel gebracht, wo ihm der Prozess gemacht werden sollte. Da schien es ein publizistischer Erfolg der "FAZ", Eichmann junior befragen zu können.