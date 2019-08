Marion Jodeit (59) ist Sozialpädagogin und Künstlerin. Sie arbeitet als eine der Leiterinnen des Bremer Kinder- und Familienzentrums Thedinghauser Straße und hat jahrelang Kindermalgruppen geleitet. Die Einrichtung ist eine der Partner-Kitas der Kunsthalle.



Birgit Kausch (59) ist Diplom-Psychologin. Bei KiTa Bremen arbeitet sie als Fachberaterin mit dem Schwerpunkt Ästhetische Bildung. Unter anderem ist es dort ihre Aufgabe, in den 89 Einrichtungen Kunstprojekte und Programme zu initiieren, die den Kindern Zugänge zur Kunst ermöglichen.

Radek Krolczyk (41) ist Kunstkritiker und betreibt in Bremen die Galerie K'. 2018 erhielt er den Kunstkritikerpreis der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Kunstvereine (ADKV) für seine "präzise, unaufgeregte Kritik, die große Gesten zugunsten einer beharrlichen Auseinandersetzung vermeidet".





Ein Hinterhof im "Viertel", dem verrumpeltsten und beschaulichsten Stadtteil Bremens. Silberregen wuchert an den Wänden, in den Häusern befinden sich Ateliers von Künstlern, Architekten, Instrumentenbauern. In einer Ecke befindet sich der Eingang zu K' (gesprochen K-Strich), der Galerie von Radek Krolczyk. Hier trifft der Galerist und Kunstkritiker die Psychologin Birgit Kausch und die Sozialpädagogin Marion Jodeit, um über die Unterschiede zwischen Kinderbild und Kunstwerk zu sprechen.



SPIEGEL ONLINE: Immer wieder werden in der Presse und Teilen der Kunstwelt Wunderkinder gefeiert, malende Minikünstler, manche sind bei ihrer ersten Ausstellung gerade mal zwei Jahre alt. Radek Krolczyk, Sie sind Galerist und Kunstkritiker, was halten Sie von diesen Werken?

Krolczyk: Ein Kinderbild ist zunächst erst mal ein Kinderbild.

SPIEGEL ONLINE: Klingt fies.

Krolczyk: Ist aber nicht so gemeint. Das Werk eines Künstlers steht immer in einem Entwicklungszusammenhang. Der Künstler hat Arbeiten davor und Arbeiten danach geschaffen, hat über eine lange Zeit seine Themen gefunden und eine Formensprache erarbeitet. Diese Entwicklung kann es bei einem Kind noch nicht geben. Ein weiterer Unterschied zwischen dem Malen des Künstlers und dem des Kindes ist die Zweckfreiheit. Der Künstler malt für die Galerie und den Verkauf, das Kind nicht. Bei ihm ist das Malen Selbstzweck.