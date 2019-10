SPIEGEL: Frau Marg, in den vergangenen Tagen haben Tausende Aktivisten der Klimabewegung "Extinction Rebellion" in Berlin Kreuzungen und Brücken besetzt. Erreichen die Klimaproteste damit eine neue Härte?

Marg: Was wir da sehen, scheint eine Form des zivilen Ungehorsams zu sein – und der ist für die Klima- und Umweltbewegung nicht neu. Es gab immer wieder Phasen, in denen die Proteste härter und radikaler wurden. Denken Sie an Wackersdorf in den Achtzigerjahren.

Die Politologin Stine Marg, 36, forscht zu Bürgerprotesten und veröffentlichte unter anderem mit dem Parteienforscher Franz Walter das Buch "Die neue Macht der Bürger – Was motiviert die Protestbewegungen?". Marg leitet das Institut für Demokratieforschung an der Universität Göttingen.