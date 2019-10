Wenn Christine Lagarde, die langjährige Chefin des Internationalen Währungsfonds, am 1. November zur Europäischen Zentralbank wechselt, könnte man darin auch einen Abstieg sehen: weniger Mitgliedsländer, weniger Themen, weniger Glamour. Zudem muss sie von Washington nach Frankfurt am Main ziehen. Warum tut sie sich das an?

Wenn sie dann vor einem sitzt, schnurgerade, in einem der unzähligen Büros des IWF, mit ihrem strahlenden Lächeln, ihrer makellosen Frisur und ewigen Urlaubsbräune, würde man die Frage am liebsten herunterschlucken, so kleinkariert, wie sie auf einmal klingt.

"Zunächst einmal", sagt Christine Lagarde, und ihre Nachsicht wirkt kein bisschen bemüht: "Ich wurde gefragt, ob ich das machen will. Und manche Einladungen lehnt man eben nicht ab."

Sie schaut einen vergnügt an.

Sie wolle jetzt Deutsch lernen, sagt sie.

Sie habe schon einen Lehrer verpflichtet. Sie habe eine Wohnung in der Nähe des Botanischen Gartens gemietet. Sie besitze auch schon ein Kochbuch mit Frankfurter Spezialitäten.