Am übernächsten Wochenende hat Jens Weidmann einen wichtigen Termin. Es ist Tag der offenen Tür in der Bundesbankzentrale in Frankfurt. Dann öffnet sich das monumentale, im Stil des Brutalismus errichtete Gebäude nahe der Autobahn fürs gemeine Volk. Es gibt eine Virtual-Reality-Führung durch den Goldtresor und Weidmanns Büro. Der hauseigene Chor "Buba Singers" tritt auf. Inhaltlicher Höhepunkt sind "Quizvorträge" mit anschließender Fragerunde ("Preisstabilität – was ist das?").

Für den Hausherrn Weidmann ist das eine Pflichtveranstaltung, schwänzen gilt nicht. Dabei gibt es für die Karriere des Bundesbankchefs an jenem Wochenende wahrlich ein wichtigeres Ereignis: die Europawahl. Wenn am Abend des 26. Mai in der EU die Stimmen ausgezählt werden, ist absehbar, ob Weidmann weitere acht Jahre im Bundesbank-Bunker verbringen muss. Oder er die Chance hat, ab November Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) zu werden, der mächtigsten geldpolitischen Institution des Kontinents.

Für Weidmann