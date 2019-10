Mark Zuckerberg weiß, dass es jetzt auf jedes Wort ankommt. Er habe lange an dieser Rede gearbeitet, schrieb der Facebook-Chef am vergangenen Mittwoch - auf seinem Facebook-Account, wo auch sonst. Er wolle über die "großen Bedrohungen für die freie Meinungsäußerung weltweit" sprechen, über die "Herausforderungen, die mehr Stimmenvielfalt und das Internet mit sich bringen". Das hörte sich an, als bereitete Zuckerberg eine Rede zur Lage der Nation vor.

Tatsächlich sprach der Facebook-Boss am Donnerstagnachmittag bloß an der Georgetown University in Washington, D. C. Doch was in normalen Zeiten ein netter, harmloser Auftritt gewesen wäre, ist dieser Tage ein Politikum. Seit die demokratische Präsidentschaftskandidatin Elizabeth Warren den Konzern vorige Woche mit einem geglückten PR-Stunt vorführte, tobt wieder die Debatte über Meinungsfreiheit und Desinformation auf Facebook. In diesem aufgeheizten Umfeld, das weiß Zuckerberg, passt man besser genau auf, was man sagt. Und so blieben von seiner