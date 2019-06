Fangen wir beim Namen an: Libra. Der steht im Englischen für das Sternzeichen Waage und klingt auch irgendwie nach Freiheit, Liberty. Tatsächlich dürfte Facebook wohl eher an die römische Maßeinheit Libra gedacht haben, als der Tech-Konzern einen Namen für seine neue Digitalwährung suchte. Gründer Mark Zuckerberg hat ein Faible für die römische Antike. Dass Libra auch an die alte schwindsüchtige italienische Währung Lira erinnert, die Urlauber früher in Bündeln von der Adria nach Hause brachten, ist vielleicht nur für europäische Ohren ein Problem.

Wie neu und unverstanden das Ding ist, merkt man schon daran, dass sich im Deutschen noch kein grammatisches Geschlecht durchgesetzt hat. Mal liest man "der Libra", mal "die Libra". Beides klingt besser als "GlobalCoin" oder gar "Zuck-Buck", wie das Digitalgeld genannt wurde, bevor Facebook seine Pläne für eine eigene Währung nun offiziell enthüllte.

Was ist das, Libra?