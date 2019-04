Am 12. Februar 2019 erschien auf der Website der "New York Times" ein langer Artikel mit der Überschrift: "Als Facebook Hass verbreitete, versuchte ein Polizist etwas Unübliches". Die Geschichte handelt von einer ausländerfeindlichen Meldung, die auf Facebook verbreitet wurde, und von einem bayerischen Polizisten, der dieses digitale Ärgernis mit analogen Mitteln beseitigen wollte. Hetze im Internet lässt sich bekämpfen, indem man ihre Urheber konfrontiert, so der Tenor.

Der Held dieser Geschichte heißt Andreas Guske. Das Foto, das die "Times" von ihm veröffentlichte, zeigt einen freundlichen Mann in Softshelljacke, der etwas ratlos vor einem Busch steht. Guske ist Pressesprecher der Polizei Oberbayern-Süd, er ist 47 Jahre alt und hat drei Kinder, mit denen er in den sozialen Netzwerken befreundet ist. Das war seine Bedingung, dass sie dabei sein durften. Guske ist ein vorsichtiger Mann, seine Antwort auf die Frage nach seinen Methoden lautet: Ganz so einfach wie in dem Artikel sei das alles