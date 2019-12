Fahrerflucht ist ein sehr deutsches Wort

Der Knall war immens. Ich stieg aus. Auch der Mann hinter mir stieg aus. Er war groß, dick und bestimmt 20 Jahre jünger als ich. Er war Araber. Wir standen wie zwei Revolverhelden auf der Straße.

Idiot, sagte ich.

Selber Idiot, sagte der Mann.

Von hinten hupte es. Am Straßenrand blieben Leute stehen und schauten zu uns herüber. Es war der Teil von Jaffa, in dem die arabische Bevölkerung, die hier bis 1948 zu Hause war, noch immer die Nase vorn hat. Ich guckte mich nach der alten Frau um, deretwegen ich angehalten hatte, aber die war weg. Meine Stoßstange sah okay aus, vor allem in Anbetracht des Knalls. Ich trat dagegen, da wackelte nix. Ich dachte daran, wie lange wir hier herumstehen würden, bis die Polizei käme. Ich hatte von einer Freundin gehört, dass sich die israelische Polizei im arabischen Teil von Jaffa zurückhalte, vor allem bei kleineren Vergehen.

"Fuck it", sagte ich, machte eine wegwerfende Handbewegung, von der ich annahm, sie passe in die Gegend, stieg in mein Auto und fuhr