Christian König legt einen Brief auf den Besprechungstisch im Rathaus. Es ist ein grenzübergreifender Hilferuf, verfasst von den Vorstehern mehrerer Kommunen in Bayern und Österreich, adressiert an die Regierenden in den Hauptstädten. König ist stellvertretender Bürgermeister der deutschen Gemeinde Kiefersfelden.

"Aktuell ist unsere Grenzregion vom Mautausweich- und vom Grenzkontrollenausweichverkehr an den Ferien- und Skiwochenenden völlig überlastet", heißt es in dem Brief. "Wir haben stehenden Verkehr mitten in den Orten. Unsere Bürger können innerorts die Hauptstraßen weder kreuzen noch in diese einfahren."

König, von Beruf Polizist und in seiner Freizeit Skitourengänger, drückt es prägnanter aus. "Kiefersfelden ist am Samstag dicht", sagt er. "Wir kaufen das Brot lieber unter der Woche."

Seine Gemeinde leidet unter dem stark gestiegenen Verkehr in der Alpenregion. Zwar sind die Menschen in dem Landstrich mit den grünen Weiden und den nahen Bergen viele Transitreisende gewohnt. Doch die