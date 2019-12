"Es gibt Gauner, wohin man jetzt nur blickt. Die Lage ist zum Verzweifeln."

Daphne Caruana Galizia am 16. Oktober 2017 in ihrem letzten Blogeintrag, 24 Minuten vor ihrer Ermordung

Eine naheliegende Frage an Corinne Vella wäre, warum sie in den vergangenen zwei Jahren nicht verrückt geworden ist. Denn es ist eine Sache, die eigene Schwester bei einem Auftragsmord zu verlieren und zu erfahren, dass sie durch eine Autobombe kaltblütig ermordet wurde. Eine ganz andere Sache ist es jedoch, das Gefühl zu haben, dass weder Polizei noch Staatsanwaltschaft noch die eigene Regierung ein echtes Interesse zu haben scheinen, den Mord aufzuklären.



Corinne Vella sitzt in der Lobby des edlen Phoenicia-Hotels in Valletta. Im Hintergrund läuft Jazz, die Kellner tragen Krawatte und servieren von der richtigen Seite. Vella ist ein ruhige, fast schüchtern wirkende Frau. Sie will über ihre Schwester reden, über die Gründe, die zu ihrem Tod führten. Das ist ihr Weg, nicht verrückt zu werden. "Ich kann sagen, dass