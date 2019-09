Es gibt eine Geschichte, die Mike Fisten gern erzählt, wenn man ihn danach fragt, wie Epsteins Leute ihm das Leben zur Hölle gemacht haben. Es sei am Morgen nach dem irischen Nationalfeiertag St. Patrick’s Day gewesen, da habe es an seiner Haustür geklingelt, in einem Vorort von Miami. Fisten hatte abends zuvor mit Freunden ein paar Bier im Pub getrunken, vielleicht ein paar zu viel. Vor der Tür stand der Sheriff. Er sagte: "Wir hatten mehrere Anrufe von Leuten, die gesehen haben, wie Sie letzte Nacht in einem Ninja-Kostüm in Jeffrey Epsteins Villa in Palm Beach eingebrochen sind." Fisten blickte den Sheriff ungläubig an. Ein Einbruch? Im Ninja-Kostüm? Bitte, Sir, habe er geantwortet, schauen Sie in meinen Schrank. Da hängt kein Ninja-Kostüm.

Fisten ist sich sicher, dass die Leute von Jeffrey Epstein dahintersteckten. Sie hätten ihn bei der Polizei gemeldet, sie hätten ihn des Einbruchs bezichtigt - ausgerechnet ihn, einen ehemaligen Polizisten. Epstein sei es darum gegangen, ihn von den Ermittlungen abzubringen und davon, in seinem Leben herumzuspionieren. Die Episode mit dem Sheriff sei noch lustig gewesen, sagt Fisten. Ihm einen Einbruch im Ninja-Kostüm anzudichten, das sei so lächerlich, darüber könne man lachen. "Alles andere war furchtbar."