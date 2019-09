"Es ist entsetzlich", sagt er, "so beschuldigt zu werden."



Und so schwitzt Dershowitz dieser Tage über seinem wohl letzten Plädoyer - einem Plädoyer in eigener Sache. Vor sich hat er Ordner ausgebreitet und mit Filzstift markierte Aktenstapel. "Vertraulich" steht auf einigen in roten Großbuchstaben.



Dabei wollte er eigentlich die Früchte seiner Karriere genießen. Er ist einer der bekanntesten Strafverteidiger der USA, zu seinen Mandanten zählten Ted Kennedy, Patty Hearst, Claus von Bülow, Mike Tyson und O. J. Simpson. Nur einen einzigen Fall bereut er: "Hätte ich doch Jeffrey Epstein nie getroffen."