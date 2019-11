37 Jahre lang war Jens Møller Jensen Polizist - einer der bekanntesten Ermittler Dänemarks. Er klärte den mysteriösen U-Boot-Mord, dem die Journalistin Kim Wall im August 2017 zum Opfer fiel. Er ermittelte nach dem Terroranschlag von Kopenhagen 2015 und in Vergewaltigungsfällen. Jensen hat in seinem Berufsleben vieles gesehen. Er weiß, was Menschen anderen Menschen antun können. Und trotzdem ist er darüber nicht bitter geworden.



Jensen wirkt fokussiert, wenn er spricht, klar, bestimmt. Er hat die Ärmel seines blauen Oberhemdes hochgekrempelt. Souverän vertröstet er Anrufer am Telefon, seine Stimme bleibt freundlich, aber deutlich. Seit seiner Pensionierung arbeitet er als Ausbilder und TV-Berater. Er ist ein gefragter Mann in seiner Heimat.

Jensen will nun über seine Zeit in der Polizei sprechen - und über das Buch, das er geschrieben hat. Es heißt: "Aufgeklärt" (Opklaret). Das Buch ist der Grund, warum inzwischen frühere Kollegen gegen ihn ermitteln. Es geht um den Verdacht