Vier Tage nach dem Aus des größten Arbeitgebers am Ort geben sich die Berndorfer erst einmal ordentlich die Kante. Es ist Kirmes, und weil die seit mehr als 430 Jahren Tradition ist im nordhessischen Twistetal, wird sie gefeiert, trotz Tod und Teufel.

In der Mehrzweckhalle, im Schatten der Fabrikschlote der "Wilke Waldecker Fleisch- und Wurstwaren" trinken, tanzen und toben die Berndorfer in bunter Verkleidung gegen ihre Verzweiflung an. Am Tag zuvor hatte das alteingesessene Unternehmen die vorläufige Insolvenz beantragt. Kaum einer glaubt, dass es jemals wieder öffnen wird.

Drei Menschen sind an Listeriose gestorben. Verseuchte Ware aus dem Hause Wilke wies den gleichen Erreger auf. Insgesamt 37 Erkrankte wurden dem Robert Koch-Institut (RKI) gemeldet. Das ganze Ausmaß des Lebensmittelskandals durch Listerien-Bazillen im Fleisch ist noch nicht abzusehen. Nahezu täglich gibt es neue, meist unappetitliche Enthüllungen zu den hygienischen und sozialen Zuständen in der Produktionsstätte.

Die