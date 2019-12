Der rote VW-Transporter fällt in der kleinen Straße nicht nur wegen seiner Farbe auf. Er trägt ein deutsches Kennzeichen: LWL für Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern. Der Wagen gehört Familie Griesbach: André, 50 Jahre, und Carola, 55 Jahre, ihren Töchtern Dominique und Julia, die eine 30, die andere 25 Jahre, ihren jeweils zwei Kindern, das älteste 12, das jüngste drei Jahre alt.

Seit einigen Monaten leben die acht in Malojaroslawez. Einem Ort mit rund 27.000 Einwohnern, umgeben von Feldern und Wäldern, zwei Stunden Fahrt mit dem Vorortzug von Moskau entfernt.

Russland ist die Wahlheimat der Griesbachs. Ende 2015 fuhren sie in ihrem Bus mit einem Touristenvisum dorthin und ersuchten um politisches Asyl. Immer wieder. Mehr als drei Jahre lang. Sie gingen sogar vor Gericht. Ausgerechnet in einem Staat, der Oppositionelle und Kritiker verurteilt, unabhängige Medien nur in Nischen duldet. Zeitweise ging ihnen das Geld aus, und sie wohnten in ihrem Fahrzeug. Sie können nicht