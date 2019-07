Von ihrem Enkel Sebastian (*Namen der betroffenen Familie geändert) bleiben ihnen nur verblassende Erinnerungen und Fotos. 16 von ihnen hängen in einem Bilderrahmen an der eierschalenfarbenen Wand ihres Wohnzimmers. Einmal schaut der schmale Junge gemeinsam mit einem jungen Huhn in einem wuchtigen Sessel fern. Einmal sitzt er auf einem Rutschauto aus grünem Plastik, seine Großmutter hält ihn fest. Auf dem dritten pustet er in eine Trompete. Auf allen ist er wohl höchstens im Kindergartenalter.



Heute, rund sieben Jahre später, haben Horst und Johanna Jäger keinen Kontakt mehr zu ihrem Enkel. Sie erzählen ihre Geschichte, die in ihrer Version damit beginnt, dass ihre Tochter Marianne Berger im Februar 2011 mit 42 Jahren plötzlich starb. Horst Jäger, 79 Jahre alt, volles graues Haar, bewegt sich schwerfällig, bei längeren Wegen stützt er sich auf einen Stock. Johanna Jäger ist acht Jahre jünger, eine schlanke Frau mit dunkel gerandeter Brille. Damals hätten sie nicht nur ihr Kind,