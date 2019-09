Es sind die vielen kleinen Sticheleien, die mürbe machen. Hier ein schräger Blick von der Dame gegenüber in der Straßenbahnbahn, dort ein Kommentar zur vermeintlichen Wirksamkeit von Sport für die schlanke Linie. Dazu kommen die großen, die unverhohlenen Diskriminierungen und Beschimpfungen: Schüler hänseln das dicke Kind als "Fettsack", die schlanke Kollegin wird befördert, obwohl sie schlechter qualifiziert ist, und der Leiter eines Fitnessstudios gibt seinem Kunden mit hohem Körpergewicht zu verstehen, er solle sich bitte ein anderes Studio suchen.

Das ist der Alltag von Menschen jenseits des Normalgewichts. "Sie werden stigmatisiert und diskriminiert", sagt Claudia Luck-Sikorski, Projektleiterin an der Universität Leipzig und Professorin an der Hochschule für Gesundheit in Gera. Eine Befragung der Krankenkasse DAK-Gesundheit deckte im Jahr 2016 auf, dass 71 Prozent der Menschen, stark übergewichtige Körper unästhetisch finden, 15 Prozent der Befragten vermeidet sogar bewusst den Kontakt mit ihnen. Es herrscht also eine regelrechte "Dickenfeindlichkeit".

"Zwar gab es schon in den 1950er Jahren Abneigungen gegenüber Menschen mit Adipositas, aber das hat sich seither weltweit verbreitet und verstärkt", sagt Janet Tomiyama, Psychologie-Professorin an der University of California. Vor allem Frauen berichten von Diskriminierungserfahrungen. Studien belegen zwar großteils, dass beide Geschlechter in der Arbeitswelt benachteiligt werden, übergewichtige Frauen beziehen jedoch ein noch niedrigeres Gehalt.