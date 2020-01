Ein enger Besprechungsraum ohne Fenster, drei Wände kahl, an der vierten ein riesiger Bildschirm. Das ist der War-Room von Keshet, einem der einflussreichsten Fernsehanbieter Israels. Am Morgen wurde bekannt gegeben, dass die Israelis zum dritten Mal innerhalb von zwölf Monaten eine neue Regierung wählen sollen. Karni Ziv, 52, seit zwei Jahrzehnten zentrale Kraft in der Fernsehszene des Landes und zurzeit TV-Filmchefin bei Keshet, lächelt erschöpft, aber auch ganz zufrieden.

Das Desaster bei der Koalitionsbildung ist für sie nur ein weiteres Drama unter vielen, Grund für Frust und Wut – aber möglicherweise auch Inspiration für die nächste Keshet-Serie. Diese seien stets der harten, unübersichtlichen Gegenwart Israels abgerungen. "Niemand schreibt hier Genreserien", sagt Ziv. "Es geht immer nur um Drama."

So wie in "Prisoners of War", der bekanntesten Serie von Keshet. Der Plot: Zwei entführte israelische Soldaten kehren nach 17 Jahren Gefangenschaft und Folter in einer palästinensischen Terroreinheit