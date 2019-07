Wenn Christian Lindner in den vergangenen Monaten parteiinterne Kritik über sich las, kam sie fast ausschließlich von einem Liberalen, der seine Karriere schon lange hinter sich hat. "Undeutlich, lebensfremd und kühl" sei die FDP geworden, so Gerhart Baum, 86 Jahre alt, Bundesinnenminister von 1978 bis 1982. Dass sich außer Baum kaum jemand mit Kritik an Lindners Kurs vorwagte, machte es für den Parteichef einfach, die Wortmeldungen als gestrig abzutun. "Das Urteil von Herrn Baum kennen wir schon länger", spottete Lindner im ARD-"Sommerinterview", "er vertritt diese Meinung seit fast 40 Jahren."

Doch jetzt melden sich die Jungen zu Wort. Zwei Monate nach der Europawahl hat der Bundesvorstand der Jungen Liberalen (Juli) zusammen mit den Landesvorsitzenden eine schonungslose Analyse vorgelegt. "Dem Anspruch einer empathischen Zukunftspartei sind die Freien Demokraten im Europawahlkampf 2019 nicht gerecht geworden", heißt es in dem Papier, das dem SPIEGEL vorliegt.

Eine umfassende parteiinterne