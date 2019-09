Nahezu jede Szene in den Erinnerungen von Wolfgang Kubicki hat mit seiner Partei, der FDP, zu tun*. Und doch liest sich alles völlig anders, als man es vermuten könnte, wenn man den Mann aus den Nachrichten und Talkshows kennt. Politik ist seine Passion, sie ist auch die Kulisse eines Lebens. Davor spielen sich seine Dramen ab.



So an jenem Tag, als er auf einer Veranstaltung sprechen soll und kurz vorher vom Tod seiner Schwester erfährt. Sie litt schon länger an Krebs, dennoch empfindet Kubicki es als Schock: "Ich konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen. Meine Rede hielt ich wie in Trance. Ich habe kaum noch Erinnerungen daran und weiß auch nicht mehr, worüber ich gesprochen habe. (...) Nach außen gab ich den Coolen, aber drinnen sah es ganz anders aus."

In Kubickis Welt ist ein Todesfall kein Grund, einen Auftritt abzusagen. Vielmehr wird die Zerbrechlichkeit des Lebens durch die Routine der Politik verarbeitet.

Kubicki ist allen bekannt, die sich nur halbwegs für deutsche