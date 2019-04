Als Kopf einer Jugendorganisation hat man mehrere Optionen, um auf Missstände in der Mutterpartei aufmerksam zu machen. Man kann die Parteiführung frontal angehen. So macht es seit Kurzem der neu gewählte Vorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban. So macht es seit Langem Juso-Chef Kevin Kühnert. Man kann auch feinsinniger vorgehen, wie die Vorsitzende der Jungen Liberalen, Ria Schröder.

Auf dem Juli-Bundeskongress vor einer Woche in Bremen schaffte es die 27-Jährige, den FDP-Vorsitzenden Christian Lindner zu kritisieren, ohne auch nur einmal seinen Namen zu nennen. Schröders Kniff: Sie nahm ein Zitat Lindners und drehte es gegen ihn.

Klimaschutz sei "eine Sache für Profis", hatte der FDP-Chef vor einigen Wochen in einem "Bild am Sonntag"-Interview gesagt und die Demonstrationen der Jugendlichen während der Schulzeit kritisiert.

"Wir sind die Profis für unsere Generation", sagte die Juli-Chefin auf dem Bremer Kongress. Jeder im Saal wusste, wer gemeint war. "Die Proteste stecken voller Energie,