Ein heißer Samstagnachmittag, ein Sommerfest der FDP in Stahnsdorf südwestlich von Berlin. Es war August, und Brandenburg steckte mitten im Landtagswahlkampf.

Linda Teuteberg war gekommen, seit April die Generalsekretärin der Bundespartei. Ein Heimspiel hätte es für sie sein können, die kleine Stadt liegt in ihrem Wahlkreis für die Bundestagswahl. Doch die 38-Jährige wirkte nervös, ihr Lächeln, wie so oft in letzter Zeit, mechanisch und künstlich.

Vielleicht lag es an den Prognosen, die der FDP nichts Gutes für die Landtagswahl verhießen, vielleicht auch an Johannes Vogel, der zuerst ans Mikrofon trat, jener Kollege aus dem Bundestag, der sich auch Chancen auf den Job des Generalsekretärs der Bundes-FDP ausgerechnet hatte. Im Unterschied zu Teuteberg hat Vogel als Generalsekretär der Liberalen in Nordrhein-Westfalen bereits Wahlen gewonnen, stolz erzählte er von den Erfolgen der schwarz-gelben Landesregierung am Rhein. Er wünsche den Brandenburgern, "dass ihr Land auch in diese Situation