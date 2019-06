SPIEGEL: Sie trafen 2013 in der zweiten Runde von Wimbledon auf Roger Federer. Er die Nummer 3 der Weltrangliste, Sie waren Nummer 116. Was ist Ihre erste Erinnerung an das Spiel?

Serhij Stachowskyj: Wie ich den Rasen auf dem Centre Court mit seinen 15.000 Plätzen betrat. Roger ging hinter mir. Das Publikum klatschte mir zu, und ich dachte, das sei schon laut. Dann kam Roger, und die Leute drehten durch. Allein dieser Applaus zerstört dich als Kontrahent. Das werde ich nie vergessen.

SPIEGEL: Federer hatte das Turnier bereits sieben Mal gewonnen. Mit welcher Einstellung gingen Sie in die Partie?

Stachowskyj: Lass dich nicht umbringen! Ich hatte schon einmal mit ihm trainiert und wusste, wie nahezu unmöglich es ist, auf Rasen gegen ihn zu bestehen.

SPIEGEL: Im ersten Satz hatten Sie beim Stand von 5:5 einen Breakball, schlugen dann aber einen Volley ins Aus. Sie verloren den Satz 6:7.

Stachowskyj: Wenn du gegen ein Kaliber wie Roger spielst, denkst du dir nach so einer Chance eigentlich: Okay,