Es gab eine Zeit, als Kathrin Schwarzenbacher davon ausging, das nächste Weihnachten nicht zu erleben. Ende 2013 feierte sie das Fest, als ob es das letzte Mal wäre - mit selbst geschmücktem Tannenbaum und ihrem liebsten Weihnachtsessen: Gans, gefüllt mit Kastanien, Zwiebeln und Dörrpflaumen. So schildert sie es in ihrem Buch, das am 14. Oktober erschienen ist.



Schwarzenbacher glaubte damals, sie wäre an Krebs erkrankt. Sie war gezeichnet von den Folgen einer Chemotherapie. Einer Chemotherapie, für die es nie einen Grund gab. Denn die junge Österreicherin litt nicht an einem T-Zellen-Lymphom, sondern einem weit weniger gefährlichen und sehr seltenen unizentrischen Morbus Castleman. Das Krankenhaus, in dem es zu der Fehldiagnose kam, nennen die Autorin und ihr Verlag aus rechtlichen Gründen nicht. Der Grazer Anwalt Walter Niederbichler hat dem SPIEGEL jedoch bestätigt, dass er Schwarzenbacher vor Gericht vertreten hat und ihre Angaben diesbezüglich der Wahrheit entsprechen. Außerdem