Jörg Starke trägt die oberen drei Knöpfe seines weißen Hemdes offen, die Sonne ist gerade untergegangen, doch auf Bali ist es noch heiß. Er meldet sich per Videoanruf aus seinem Wohnzimmer, oder einem seiner Wohnzimmer. Am Abend höre er von dort aus gern seinen Pferden zu, sagt er. Die Ställe seien nicht weit, so wie auch das Meer, das ein paar Meter hinter den riesigen Fenstern in der Dunkelheit verschwindet. Seine Glatze und sein Lächeln leuchten. "Ich habe gelernt, auch mit Luxus glücklich zu sein", sagt er.

Sein Vater Peter, Konsul von Monaco und als Textilgroßhändler reich geworden, habe die Kinder zur Bescheidenheit erzogen – soweit das bei einem Millionenvermögen eben möglich sei, sagt Jörg Starke. Vor 30 Jahren fuhr jeder in seiner Welt Porsche, er aber sei prinzipiell nur mit einem alten Mercedes SL vor die Paris Bar in Berlin gefahren. "Ich habe trotzdem immer die besten Plätze bekommen", sagt Jörg Starke. "Eine Frage der Haltung."

Starke, 61, lebt heute abwechselnd in Berlin