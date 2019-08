Es gab einen Moment, da löste Ferdinand Piëch mit ein paar Sätzen bei mir Furcht aus. Im Anschluss an ein SPIEGEL-Gespräch im Sommer 1996 sollten sich die Redakteure für ein Foto mit dem damaligen Vorstandschef des VW-Konzerns aufstellen. Die Stimmung war locker. Das Gespräch hatte frühmorgens am Esstisch in Piëchs Privatvilla bei Braunschweig stattgefunden, bei Kaffee, Tee und Brötchen.

Ich fragte Piëch, ob er für das Bild nicht eines der Samurai-Schwerter aus seiner Sammlung holen wolle, er könne es ruhig auf mich richten. "Ich habe etwas viel Besseres", sagte er. Pause. "Eines der Brötchen war vergiftet." Pause. "Ihres." Pause. "Aber das Gift wirkt erst in 24 Stunden." Und dann lächelte Piëch.

Natürlich glaubte ich nicht, dass ich tatsächlich Gift geschluckt hatte. Aber ein ungutes Gefühl, tief im Magen, begleitete mich die nächsten Stunden.

Ja, so konnte Piëch sein, furchteinflößend. Generationen von Managern bei Porsche, Audi und im gesamten Volkswagen-Konzern haben ihn wohl schon einmal ähnlich erlebt. Er hat sie reihenweise entlassen. Gegenseitiges Einvernehmen strebte Piëch dabei nie an. "Ich lasse Leute, wenn ich das Vertrauen verloren habe, am Weg verhungern."

Aber es gab auch einen anderen Piëch. Einen Manager, dem die Sicherheit der Arbeitsplätze wichtiger war als ein hoher Profit. Einen Mann, der sich rührend um Menschen kümmerte, die ihm nahestanden, der im kleinen Kreis witzig sein konnte. Und der gelegentlich auch über sich selbst lachte. So erzählte er gern die Geschichte von seiner Hochzeit mit Ehefrau Nummer drei. Eine seiner Töchter hatte die künftige Gattin gefragt: "Wie kannst du nur meinen Vater heiraten? Du bist doch so ein fröhlicher Mensch."