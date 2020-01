Wie soll das erste Auto aussehen? Wie ließe sich die Wohnung aufmöbeln? Was könnte man sonst noch anstellen mit seinem ersten Gehalt? Solchen Gedankenspielen gab Oliver Noelting sich während seines Studiums ab und an hin. Als er dann seinen ersten Vollzeitjob hatte, merkte er allerdings schnell: Das ist es nicht.

Noelting wohnte damals mit seiner Freundin in Großbritannien, arbeitete 40 Stunden pro Woche als Softwareentwickler bei einer Firma in der Nähe von Stafford. Dazu kamen jeweils eine Stunde Hin- und Rückweg mit dem Fahrrad. Er möge seinen Beruf, sagt Noelting, doch die alltägliche Mühle, die wenig Zeit für anderes ließ, war ihm zu viel.

Also fragte er sich, was er eigentlich wirklich braucht. Die Antwort lautete: wenig Geld, aber viel Zeit. Noelting lebt deshalb sehr bescheiden, legt einen großen Teil seines Einkommens zurück und will, wenn es irgend geht, in etwa zehn Jahren in Rente gehen – mit 40. Er ist ein sogenannter Frugalist, der Begriff stammt ab vom englischen "frugal",