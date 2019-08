SPIEGEL: Frau Zobel, jedes Jahr heiraten in Deutschland 400.000 Paare, viele leben auch ohne Trauschein zusammen. Was bedeutet es in finanzieller Hinsicht, wenn man zusammen sein Leben verbringt?

Zobel: In erster Linie bringt das finanzielle Vorteile. Es gibt viele Möglichkeiten zum Sparen, zum Beispiel bei Versicherungen. Auf jeden Fall sollte man sich über die Altersvorsorge Gedanken machen, vor allem, wenn ein Partner mehr verdient als der andere. Riester-Rente, Fondssparpläne – hier gibt es viele Möglichkeiten, die man gut abwägen sollte.

SPIEGEL: Welchen Unterschied macht es, ob ich verheiratet (beziehungsweise als eingetragene Lebenspartner) oder ohne Trauschein zusammenlebe?

Zobel: Nach wie vor genießen Verheiratete mehr Vorteile. Bei vielen Versicherungen können sie sich eine Police teilen, das ist günstiger, als wenn jeder eine Versicherung abschließt. Bei der gesetzlichen Rentenversicherung ist ein verheirateter Partner durch eine Hinterbliebenenrente abgesichert, wenn der andere