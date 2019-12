In Finnland haben seit dieser Woche die Frauen das Sagen: Sanna Marin ist finnische Ministerpräsidentin, mit ihren 34 Jahren ist sie die jüngste amtierende Regierungschefin der Welt – und ihre vier Koalitionsparteien werden ebenfalls von Frauen geführt. Was in Finnland kaum der Rede wert ist, wäre in Deutschland eine Revolution.

Zwar ist Angela Merkel hier seit 14 Jahren an der Macht. Doch ihre Regierungspartner sind seit jeher in der Mehrzahl Männer. Eine Koalition, die nur aus weiblichen Parteivorsitzenden besteht, wäre in Deutschland ein Novum.

Wie hat Finnland es geschafft, so vielen Frauen den Weg in derart wichtige Ämter zu ebnen? Und was kann Deutschland von Finnland lernen?

Johanna Kantola bekommt diese Woche viele Anrufe. Sie ist Professorin für Gender Studies, also Geschlechterforschung, an der Universität Tampere im Süden Finnlands. Seit bekannt wurde, dass in Finnland bald lauter Frauen an der Spitze stehen, wollen Journalisten aus aller Welt von ihr wissen: Ist Finnland ein Paradies