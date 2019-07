Francesco Bartolucci schnitzt Pinocchios. In einem Hinterraum seines Spielzeugladens in Florenz, fußläufig zum Dom, klemmt er ein Stück Buchenholz in einen Schraubstock, legt den Meißel an und greift nach dem Hammer.

"Hau mich nicht so sehr!", ruft ein zartes Stimmchen.

Das Holzstück spricht natürlich nicht, aber es würde passen, wenn es das täte, so wie in jenem Märchen, das von der Holzpuppe Pinocchio erzählt, der bei jeder Lüge die Nase in die Länge wächst. Perfekt ist hier die Inszenierung, die winzige Werkstatt, die Kerosinlampe, Bartoluccis Brille, die ihm auf die Nase rutscht – und vorn, im Shop, seine Puppen: Pinocchio mannsgroß, Pinocchio als Stifthalter, als Zahnbürstenhalter, Pinocchio mit Locken und ohne Locken, Pinocchio spielt Geige, Akkordeon, Gitarre, die Pinocchio-Pendeluhren pendeln, der Pinocchio auf dem Fahrrad tritt in die Pedale – alles ist in Bewegung, in goldenem Licht.

Bartolucci spricht von "eingehauchtem Leben", einer "Poesie der Holzaugen". Sein Geschäft boomt,