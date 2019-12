Schmidt leitet seit 2015 eines der wichtigsten Museen der Welt: die Uffizien in Florenz, zu denen auch der Palazzo Pitti und der angeschlossene Giardino di Boboli gehören. Seinen für November 2019 geplanten Wechsel an das Kunsthistorische Museum in Wien sagte der gebürtige Freiburger im Oktober überraschend ab – und verprellte die österreichische Regierung. In Florenz führte er nach dem Gespräch über die Baustellen der Nuovi Uffizi, die Trakte des Museumskomplexes werden an verschiedenen Stellen umgebaut, die Ausstellungsfläche wird verdreifacht. In den Uffizien stieg die Zahl der Besucher seit 2014 von 1,9 Millionen auf 2,3 Millionen.

SPIEGEL: Herr Schmidt, Sie haben vor Kurzem fast ein ganzes Land gegen sich aufgebracht. Wie geht es Ihnen damit, ein Buhmann der Österreicher zu sein?

Schmidt: Ich bin da wohl schon abgebrüht. Als ich in den Uffizien anfing und mich für eine Umstrukturierung auf allen Ebenen eingesetzt habe, löste das heftige Kritik aus. Das legte sich, als man die Ergebnisse