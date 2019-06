SPIEGEL: Ihr Buch beschäftigt sich mit der Unterwelt, unserem Boden - und es klingt düster. Wir seien dabei, uns den Boden unter den Füßen wegzuziehen, schreiben Sie. Wieso?

Schwinn: Wieso weiß ich auch nicht. Weil wir blöd sind wahrscheinlich. Unsere Spezies ist offenbar kaum in der Lage, Wissen in Handlung umzusetzen. Wir wussten noch nie so viel über unsere Wirkungen auf die Umwelt wie heute - und haben noch nie so viel zerstört.

SPIEGEL: Liegt das vielleicht auch daran, dass der Boden als "Hidden half" gilt, wie der amerikanische Umweltautor David Montgomery schrieb, also die versteckte, vernachlässigte Hälfte der Natur, über die wir doch nicht soviel wissen?

Schwinn: Boden, allein das Wort klingt im Deutschen schon ziemlich verräterisch. Fußboden, Dachboden, da stellt man Dinge drauf, aber man guckt nicht drunter.