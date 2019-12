Der erste Auftritt des neuen Kapitäns des "Traumschiffs" könnte auch ein Ausschnitt aus einem Musikvideo sein: Florian Silbereisen kommt in weißem bizepsnahem T-Shirt und verwaschenen Jeans aufs Schiff, dazu trägt er eine Sonnenbrille. An Bord schlüpft er in seine Uniform, noch ein tiefer Schnaufer. "Jetzt geht es los", ist sein erster Satz als Kapitänsdarsteller.

Das "Traumschiff" ist eine der letzten großen Institutionen des deutschen Fernsehens. Als es 1981 startete, versprach es den Besuch der großen weiten Welt – heute ist es eher so etwas wie die Fernsehübersetzung des Volksvergnügens Kreuzfahrt. Silbereisen beziehungsweise Max Parger, so heißt er im Film, ist tatsächlich erst der fünfte Kapitän in 38 Jahren "Traumschiff". Am zweiten Weihnachtsfeiertag wird er das Kreuzfahrtschiff nach Antigua lenken und an Neujahr nach Kolumbien. Er ist der Nachfolger von Sascha Hehn, was nicht gerade als die plausibelste Wahl erscheint – ist die Rolle, obwohl nicht eben von burgtheaterischem Anspruch,