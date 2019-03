Am vergangenen Donnerstag um kurz vor 20 Uhr endet im Stadtteil Badalabougou-Ouest der malischen Hauptstadt Bamako die Glückssträhne des Heiko Maas. Der Außenminister hält eine Rede beim Kulturprojekt Donko Ni Maaya, es ist die letzte Station einer fünftägigen Westafrikareise. Maas freut sich auf den Nachtflug nach Berlin, er will rechtzeitig zurück sein, am nächsten Tag hat sein Sohn Geburtstag.

Doch kaum hat der Minister die Bühne verlassen, informiert ihn der deutsche Botschafter, dass es mit dem Airbus A319 der Bundeswehr ein Problem gibt. Maas versammelt die Mitreisenden. "Die Maschine ist kaputt", sagt er. "Und die ist auch heute nicht mehr zu reparieren." Es werde geprüft, ob eine Ersatzmaschine aus Deutschland einfliegen könne. "Mit der Flugbereitschaft wird es heute Nacht keine Möglichkeit mehr geben zurückzufliegen."

Es ist ziemliches Glück, dass der Außenminister seit seinem Amtsantritt vor einem Jahr mehr als 300.000 Kilometer mit der Regierungsairline geflogen ist, ohne dass