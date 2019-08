Es ist 5.32 Uhr morgens an einem Freitag am Flughafen Athen. Christiane S. aus Hessen schaut verunsichert auf die Bildschirme. Gerade hat die Touristin die Sicherheitskontrolle hinter sich gebracht. Nun wollen sie und ihr Partner zu ihrer Lufthansa-Maschine nach Frankfurt.

Doch die Monitore zeigen das Gate nicht an, 83 Minuten vor dem Abflug. "Gate to be announced" steht dort bloß. Womit die Zeit totschlagen, bis der Flugsteig bekannt gegeben wird? Die beiden gehen erst mal in den Duty-free-Shop. Der liegt gleich hinter der Sicherheitskontrolle. Alle Passagiere, die zu ihrem Flug wollen, müssen durch den Laden. Es gibt keinen anderen Weg.

Derweil bereiten die Mitarbeiter der Lufthansa an Flugsteig B29 bereits das Boarding des Fluges vor. Sie wissen längst, dass die Maschine von diesem Ausgang starten wird. Nur die Passagiere erfahren davon nichts. Das ist keine Ausnahme und kein Versehen: Für viele Flughafenbetreiber ist es überlebenswichtig geworden, Passagiere in Geschäfte und Restaurants