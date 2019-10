Unten am Erdboden weht nur eine leichte Brise. Hier oben aber tost Windstärke sieben aus West. Marc Hauser schiebt die Tür der DHC-6 "Twin Otter" auf. Eisige Luft dringt in die Kabine. Kurz hält sich Hauser noch mit beiden Händen an einer Stange über der Luke fest und blickt hinunter auf das glitzernde Meer vor der Costa Brava.

Dann lässt er seinen Körper aus 5300 Meter Höhe in die Tiefe fallen.

Schnell stabilisiert sich der Fallschirmspringer mit ausgestreckten Armen und Beinen, dann beschleunigt er wie Superman im Angriffsmodus. 20 Sekunden vor dem Boden öffnet Hauser den Fallschirm. Sanft setzt er auf dem kleinen Flugplatz im katalonischen Ampuriabrava auf.

"Ich brauche etwa 2000 Höhenmeter, um auf Geschwindigkeit zu kommen", berichtet Hauser später. Der Abenteurer betreibt "Speed Tracking", eine Fallschirmspringerdisziplin, bei der es darum geht, im freien Fall horizontal die höchste Geschwindigkeit über Grund zu erreichen.

304 Stundenkilometer schnell jagte Hauser 2012 über Katalonien