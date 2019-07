Zum Abschluss wird es noch einmal nostalgisch: Ein Schumacher soll im Ferrari auf dem Hockenheimring fahren – so wie damals, in den goldenen Zeiten der Formel 1, Anfang der 2000er-Jahre. Nur dass diesmal Mick, 20, hinter dem Lenkrad sitzen wird und nicht Michael, 50, der siebenmalige Weltmeister.

Im F2004, einem 15 Jahre alten Rennauto seines Vaters, wird Mick Schumacher kommendes Wochenende ein paar Runden drehen, eine Showeinlage vor dem Großen Preis von Deutschland. Vergangenheit trifft Zukunft, der junge Schumacher, selbst Nachwuchsfahrer in der Formel 2, verschmilzt für einige Kilometer mit dem großen Erbe seines Vaters.

Der Name Schumacher könnte ein paar Besucher mehr an die Strecke locken, glaubt Georg Seiler. Der Schnauzbartträger ist Geschäftsführer der Hockenheim-Ring-GmbH, der Betreibergesellschaft der Rennstrecke; mehr als 40 Jahre lang managte er die Anlage in Nordbaden. Nun macht sich Seiler, 66, mit dem außergewöhnlichen Programmpunkt ein Abschiedsgeschenk, Ende August geht