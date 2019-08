SPIEGEL ONLINE: Frau Erdogan, was spricht dagegen, wenn Mütter oder Väter bei der Einschulung ihrer Kinder ein Gruppenfoto von den neuen Erstklässlern machen?



Arzu Erdogan: Gegen die reine Aufnahme eines Bildes spricht nichts. Aber so wie sich die Technik in den vergangenen Jahren entwickelt hat, ist die Frage: Wann fertige ich ein Foto nur an und wann beginnt die Verarbeitung und Verbreitung des Bildes? Das sind rechtlich betrachtet zwei verschiedene Ebenen, und in dieser Frage sind sich auch Juristen nicht ganz einig. Es kommt schon mal darauf an, mit welcher Kamera fotografiert wird.

SPIEGEL ONLINE: Welche würden Sie für die Einschulung nehmen, um auf Nummer sicher zu gehen?

Erdogan: Als Juristin bin ich eine Freundin des guten, alten Fotoapparates. Mit einer altmodischen Kamera, die analog arbeitet, machen Sie jedenfalls nichts falsch. Da geht es wirklich um die reine Aufnahme eines Fotos. Aber heute fotografieren natürlich viele Eltern mit Smartphones, und da wird die Sache kompliziert.