Es ist Freitagnacht in der Frankfurter City, drei Tage bevor am Hauptbahnhof ein achtjähriger Junge sterben wird, weil ihn ein fremder Mann plötzlich vor einen einfahrenden ICE stößt.

Ein 42-jähriger Eritreer, der seit 30 Jahren in Frankfurt lebt, hält mit seinem Peugeot vor einem Hotel an der Messe. Dort übernachtet eine Tante von ihm, seine Freundin begleitet die Verwandte noch auf ihr Zimmer. Er sei in der Zeit ausgestiegen, erzählt er, um zu telefonieren. In diesem Moment sei ein Mann aus Richtung Hauptbahnhof auf ihn zugerannt und auf seinen Beifahrersitz gesprungen. Er habe Tigrinya gesprochen, eine Sprache der Eritreer. "Er sagte zu mir: Fahr los, die Polizei verfolgt mich!" Dann "wollte er mich überreden, ihn zur Schweizer Grenze zu fahren". Als der Peugeotfahrer dies abgelehnt und die Portiers vor dem Hessischen Hof winkend zu Hilfe gerufen habe, sei der Mann ausgestiegen und in die Dunkelheit gerannt.

Der eritreische Einwanderer ist überzeugt: Das war Habte A., jener Landsmann,